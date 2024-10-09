Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı

Göreme-Uçhisar yolunda saat 10.30 sıralarında Cuma E. idaresindeki 50 ADT 819 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmında alev aldı. Yangını fark eden sürücü, otomobili durdurarak araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobili kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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