Nevşehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde, ters yönde ilerlediği öne sürülen Fatih B. idaresindeki 50 BE 050 plakalı otomobil, Turban Kavşağı yakınlarında M.Y. yönetimindeki 35 DD 3406 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Fatih B'nin cenazesi, incelemenin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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