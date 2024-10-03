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        Nevşehir'de otomobilin elektrik direğine çarpması kamerada: 1 ölü, 3 yaralı

         NEVŞEHİR'inDerinkuyu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 01:23 Güncelleme: 03.10.2024 - 01:25
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        Nevşehir'de otomobilin elektrik direğine çarpması kamerada: 1 ölü, 3 yaralı
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         NEVŞEHİR'inDerinkuyu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza, kameraya da yansıdı. 

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Derinkuyu ilçesi Yazıhüyük- Suvermez kavşağında meydana geldi. Kadir Yusuf Yeşil yönetimindeki 18 LF 498 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir akaryakıt istasyonunun önünde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki Musa K., Furkan F. ve Hasan M., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Yeşil’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, çevredeki kameralar tarafından kaydedilen görüntüde, otomobilin akaryakıt istasyonunun önüne gelirken hızla savrularak kaymaya başladığı, ardından elektrik direğine çarptığı, çarpmanın etkisiyle de toz bulutunun ortaya çıktığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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