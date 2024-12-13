Nevşehir'de su kuyusuna düşen kadın öldü

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Avanos ilçesi Özkonak beldesinde meydana geldi. Fatma G., evlerinin bahçesindeki yaklaşık 7 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. Olayı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. Kuyuya inen ekipler, Fatma G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kuyudan çıkarılan Fatma G., otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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