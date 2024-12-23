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        Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

        NEVŞEHİR'de, otomobilin bir binanın bahçesine uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:20
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        Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
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        NEVŞEHİR'de, otomobilin bir binanın bahçesine uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kapucubaşı Mahallesi Yüceyol Sokak’ta meydana geldi. M.İ. idaresindeki 68 ADZ 443 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarparak binanın bahçesine uçtu. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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