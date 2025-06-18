Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 61 gözaltı

NEVŞEHİR‘de, polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden 30'ü serbest bırakıldı, diğer 31'inin işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 3 aydır devam eden teknik takip sonucu 285 personel ile 64 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kilo 237 gram kokain, 121 gram bonzai, 111 gram metamfetamin ve 528 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden bazılarının uyuşturucu satışından elde ettiği parayı kripto varlıkları aracılığı ile aldığı öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerden 30'u serbest bırakıldı, 31'inin emniyetteki işlemleri devam ediyor.