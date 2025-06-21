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        Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı

        NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 17:50 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:55
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        Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
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        NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Avanos ilçesi Kalaba beldesinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 06 DP 4043 plakalı hafif ticari araç ile 38 EN 119 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 11 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir ve Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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