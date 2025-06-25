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        Nevşehir'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 22:57 Güncelleme: 25.06.2025 - 23:00
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        Nevşehir'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangın, saat 16.00 sıralarında Avanos ilçesi Köybağı mevkisinde ağaçlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle 100 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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