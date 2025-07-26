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        Ümit Özdağ: Komisyon, Öcalan'ı muhatap alma komisyonudur

        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kendini mağlup değil, galip gören bir terör örgütü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 18:11 Güncelleme: 26.07.2025 - 18:15
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        Ümit Özdağ: Komisyon, Öcalan'ı muhatap alma komisyonudur
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        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kendini mağlup değil, galip gören bir terör örgütü. Silahlarını, elemanlarını yan terör örgütlerini kaydıran bir örgüt. Bundan sonra da 'silahla değil, siyasetle aynı hedeflerin peşinden koşacağız' diyen bir terör örgütü ile karşı karşıyayız. Meclis'te bir komisyon kuruluyor. Bu komisyon Öcalan'ı muhatap alma, karşısına alma komisyonudur" dedi.

        Ümit Özdağ, partisinin Nevşehir İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Özdağ, parti otobüsünün üzerinden partililere seslenerek, "Zor günlerden geçiyoruz. Türkiye tehdit altında, Cumhuriyet tarihinin en ağır, en vahim gelişmelerinden geçiyoruz. Bu günler, tarihi günler. Bu Cumhur İttifakı yanına 12 Temmuz'da bir siyasi parti görünümlü yapıyı da müttefik alarak DAM ittifakını kurdu. DEM'in D'si, AK Parti'nin A'sı, MHP'sinin M'si ile karşımızda DAM ittifakı var. Bu DAM ittifakı sözde 'Terörsüz Türkiye' sloganı ile Öcalan ile müzakereler geliştiriyor, PKK'lı teröristler tahliye ediliyor, serbest bırakılıyor, güya PKK terör örgütünün silahları bırakıp teröre son verdiği söyleniyor. Evet, Kuzey Irak'ta mangal partisi yapar gibi 30 Kalaşnikof’u büyükçe bir tencerenin içinde yaktılar. Ama PKK, ağır silahlarını teslim etmiyor. Türkiye devletine 'teslim olmadım, ben mağlup değilim, galibim' diyor. Elindeki silahı diğer terör örgütlerine devrediyor. Bunları kullanan teröristleri de PYD ve PJAK'a kaydırıyor, böyle mi teslim olunur? PKK, 30 Kalaşnikof’u yaktı diye 200'den fazla PKK'lı tahliye edildi, tahliyeler devam ediyor ve binlerce terörist daha tahliye edilecek" dedi.

        'PKK, SEVR'İ CANLANDIRMA MÜCADELESİ VERİYOR'

        Özdağ "Bunlar olurken, teröristler tahliye edilirken, PKK terör örgütü Avrupa'da Lozan Antlaşması'nı kabul etmediğini duyuran toplantılar düzenliyor ve bu toplantılarda Lozan Anlaşması'nın geçersiz sayılması için girişimlerde bulunuyor ve Sevr'i canlandırma mücadelesi veriyor. Bunlar, DAM ittifakının 'Terörsüz Türkiye' dediği süreçte yaşanıyor. Kendini mağlup değil, galip gören bir terör örgütü. Silahlarını, elemanlarını yan terör örgütlerini kaydıran bir örgüt. Bundan sonra da 'silahla değil, siyasetle aynı hedeflerin peşinden koşacağız' diyen bir terör örgütü ile karşı karşıyayız. Meclis'te bir komisyon kuruluyor. Bu komisyon Öcalan'ı muhatap alma, karşısına alma komisyonudur" diye konuştu.

        'BU İTTİFAFA AĞIR TEPKİ GÖSTERİYORLAR'

        Ümit Özdağ, "Eğer Bahçeli ile Öcalan ve Erdoğan bir çizgide bir müzakere sürecinde uzlaşıyorlarsa; Cumhuriyetin kuruluş felsefesine inananların İstiklal Harbi'nin sonucu olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan Lozan'a inananların bir araya gelmesi kadar normal bir şey olamaz ve hatta tarih bizi bu konuda küçük hesaplar yaparsak ağır şekilde yargılar ve millet de affetmez. Zafer Partisi olarak meseleye böyle bakıyoruz ve Türk milletinin büyük bir bölümünün daha önceden hangi partiye oy vermişse versin, bu şekilde vermiş olursa olsun, bu şekilde baktığına inanıyoruz. AK Parti'ye geçtiğimiz 22-23 yılda oy veren birçok vatansever seçmen var. Bu vatansever seçmenler, bu süreçten çok rahatsızlar, partilileri DEM ile yan yana görmek istemiyorlar. Öcalan'ın vesayetinde bir anayasa yapılmasını istemiyorlar. Keza MHP'nin milliyetçi, ülkücü seçmenleri bu yaşananlara, bu ittifaka ağır tepki gösteriyorlar" dedi.

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