Ümit Özdağ: Komisyon, Öcalan'ı muhatap alma komisyonudur

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kendini mağlup değil, galip gören bir terör örgütü. Silahlarını, elemanlarını yan terör örgütlerini kaydıran bir örgüt. Bundan sonra da 'silahla değil, siyasetle aynı hedeflerin peşinden koşacağız' diyen bir terör örgütü ile karşı karşıyayız. Meclis'te bir komisyon kuruluyor. Bu komisyon Öcalan'ı muhatap alma, karşısına alma komisyonudur" dedi.

Ümit Özdağ, partisinin Nevşehir İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Özdağ, parti otobüsünün üzerinden partililere seslenerek, "Zor günlerden geçiyoruz. Türkiye tehdit altında, Cumhuriyet tarihinin en ağır, en vahim gelişmelerinden geçiyoruz. Bu günler, tarihi günler. Bu Cumhur İttifakı yanına 12 Temmuz'da bir siyasi parti görünümlü yapıyı da müttefik alarak DAM ittifakını kurdu. DEM'in D'si, AK Parti'nin A'sı, MHP'sinin M'si ile karşımızda DAM ittifakı var. Bu DAM ittifakı sözde 'Terörsüz Türkiye' sloganı ile Öcalan ile müzakereler geliştiriyor, PKK'lı teröristler tahliye ediliyor, serbest bırakılıyor, güya PKK terör örgütünün silahları bırakıp teröre son verdiği söyleniyor. Evet, Kuzey Irak'ta mangal partisi yapar gibi 30 Kalaşnikof’u büyükçe bir tencerenin içinde yaktılar. Ama PKK, ağır silahlarını teslim etmiyor. Türkiye devletine 'teslim olmadım, ben mağlup değilim, galibim' diyor. Elindeki silahı diğer terör örgütlerine devrediyor. Bunları kullanan teröristleri de PYD ve PJAK'a kaydırıyor, böyle mi teslim olunur? PKK, 30 Kalaşnikof’u yaktı diye 200'den fazla PKK'lı tahliye edildi, tahliyeler devam ediyor ve binlerce terörist daha tahliye edilecek" dedi.