Nevşehir'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Derinkuyu Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, ikametteki 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada, 92 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.