Nevşehir'in ilçelerinden deprem bölgelerine personel, araç ve yardım malzemesi desteği

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir, Kozaklı ve Avanos ilçelerinden, Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı bölgelere kurtarma ekibi, araç ve yardım malzemesi gönderildi.

Gülşehir ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından organize edilen yardım kampanyası çerçevesinde, 5 iş makinesi, 50 personel ile jeneratör, gıda ve giyecekleri taşıyan 4 tır bölgeye gönderildi.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, AA muhabirine, yaşanan afetin ardından vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını, depremzedelerin yaralarını sarmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Bu tür afetlerin tekrarının yaşanmamasını dileyen Çiftçi, "Millet olarak bunun da üstesinden geleceğiz. Vatandaşımız çok büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Gülşehir ilçesi olarak yardım çalışmalarımız devam edecek." dedi.

- Kozaklı

Kozaklı ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından deprem bölgesine yardım malzemeleri gönderilmesi için kampanya başlatıldı.

Vatandaşlar, çeşitli kışlık giyecek, gıda malzemeleri ve ısıtıcıları belirlenen alana getirerek yetkililere teslim etti.

Daha sonra yardım tırına yüklenen malzemeler ile çalışmalara destek verecek hafriyat kamyonu ve 14 personel ilçeden uğurlandı.

- Avanos

Avanos ilçesinde vatandaşlar ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle çeşitli ihtiyaç malzemeleri toplandı.

İlçedeki bir depoda tasnif edilen giyecek, gıda ve bölgede ihtiyaç duyulan diğer malzemeler yardım tırına yüklendi.

Vatandaşların da destek verdiği yükleme çalışmasının ardından yardım tırı deprem bölgesine hareket etti.

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