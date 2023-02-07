Nevşehir'in ilçelerinden deprem bölgelerine personel, araç ve yardım malzemesi desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'in ilçelerinden deprem bölgelerine personel, araç ve yardım malzemesi desteği

AA

Nevşehir'in ilçelerinden deprem bölgelerine personel, araç ve yardım malzemesi desteği

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir, Kozaklı ve Avanos ilçelerinden, Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı bölgelere kurtarma ekibi, araç ve yardım malzemesi gönderildi.

Gülşehir ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından organize edilen yardım kampanyası çerçevesinde, 5 iş makinesi, 50 personel ile jeneratör, gıda ve giyecekleri taşıyan 4 tır bölgeye gönderildi.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, AA muhabirine, yaşanan afetin ardından vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını, depremzedelerin yaralarını sarmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Bu tür afetlerin tekrarının yaşanmamasını dileyen Çiftçi, "Millet olarak bunun da üstesinden geleceğiz. Vatandaşımız çok büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Gülşehir ilçesi olarak yardım çalışmalarımız devam edecek." dedi.

- Kozaklı

Kozaklı ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından deprem bölgesine yardım malzemeleri gönderilmesi için kampanya başlatıldı.

Vatandaşlar, çeşitli kışlık giyecek, gıda malzemeleri ve ısıtıcıları belirlenen alana getirerek yetkililere teslim etti.

Daha sonra yardım tırına yüklenen malzemeler ile çalışmalara destek verecek hafriyat kamyonu ve 14 personel ilçeden uğurlandı.

- Avanos

Avanos ilçesinde vatandaşlar ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle çeşitli ihtiyaç malzemeleri toplandı.

İlçedeki bir depoda tasnif edilen giyecek, gıda ve bölgede ihtiyaç duyulan diğer malzemeler yardım tırına yüklendi.

Vatandaşların da destek verdiği yükleme çalışmasının ardından yardım tırı deprem bölgesine hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapadokya Havalimanı'ndan havalanan 17 askeri helikopter deprem bölgesine hareket etti
YEREL HABERLER Kapadokya Havalimanı'ndan havalanan 17 askeri ...
Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Kırıkkale'de depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Kırıkkale'de ...
Nevşehir'de yolda kalan tur otobüsü kurtarıldı
YEREL HABERLER Nevşehir'de yolda kalan tur otobüsü kurtarıldı
Nevşehir Belediyesi 2 araç ve 9 personelini deprem bölgesine gönderdi
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi 2 araç ve 9 personelini deprem ...
Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi
YEREL HABERLER Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil ...
Nevşehir Belediyespor - Amasyaspor: 4-0
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor - Amasyaspor: 4-0
Kapadokya'ya ocak ayında 174 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Kapadokya'ya ocak ayında 174 bin ziyaretçi
Kapadokya'da ocak ayındaki ziyaretçi sayısında rekora ulaşıldı
YEREL HABERLER Kapadokya'da ocak ayındaki ziyaretçi sayısında rekora ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.