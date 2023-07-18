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        Bakan Yardımcısı Çam'dan Belediye Başkanı Savran'a ziyaret

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 13:37
        Bakan Yardımcısı Çam'dan Belediye Başkanı Savran'a ziyaret

        NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 752. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, belediyeyi ziyaret etti.

        Başkan Savran ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan Çam, Savran ile görüştü.

        Nevşehir Kalesi ve çevresinde yürütülen projeler ile ilgili Çam'a bilgi veren Savran, belediyenin kültür ve turizm kapsamında hayata geçirmeyi planladığı çalışmaları anlattı.

        Savran, ziyaretin anısına Çam'a yöresel el sanatı ürünlerinden Kapadokya motifli çanak tabak hediye etti.

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