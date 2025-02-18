Nevşehir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Avanos ilçesi Devebağırtan mevkisinde meydana geldi. Mustafa C. yönetimindeki 06 YAN 39 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mustafa C. ile araçta bulunan Arslan E. ve Kadir D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri ile Avanos Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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