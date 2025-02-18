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        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        NEVŞEHİR'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 23:04 Güncelleme: 18.02.2025 - 23:06
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        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        NEVŞEHİR'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Avanos ilçesi Devebağırtan mevkisinde meydana geldi. Mustafa C. yönetimindeki 06 YAN 39 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mustafa C. ile araçta bulunan Arslan E. ve Kadir D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri ile Avanos Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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