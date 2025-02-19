Nevşehir'de tarihi eser niteliğinde 68 obje ele geçirildi

Adresteki aramada, 68 tarihi obje ve sikke, 2 kurusıkı tabanca, 2 dedektör, ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve 7 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Acıgöl ilçesinde İ.A'ya ait adrese operasyon düzenledi.

Nevşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen içinde sikkelerin de bulunduğu 68 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.