Nevşehir'de tarihi eser niteliğinde 68 obje ele geçirildi
Nevşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen içinde sikkelerin de bulunduğu 68 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Nevşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen içinde sikkelerin de bulunduğu 68 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Acıgöl ilçesinde İ.A'ya ait adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, 68 tarihi obje ve sikke, 2 kurusıkı tabanca, 2 dedektör, ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve 7 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli İ.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
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