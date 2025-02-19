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        Nevşehir'de tarihi eser niteliğinde 68 obje ele geçirildi

        Nevşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen içinde sikkelerin de bulunduğu 68 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:36 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:42
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        Nevşehir'de tarihi eser niteliğinde 68 obje ele geçirildi
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        Nevşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen içinde sikkelerin de bulunduğu 68 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Acıgöl ilçesinde İ.A'ya ait adrese operasyon düzenledi.

        Adresteki aramada, 68 tarihi obje ve sikke, 2 kurusıkı tabanca, 2 dedektör, ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve 7 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli İ.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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