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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti

        Nevşehir'de ayrıldığı nişanlısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 02:03 Güncelleme: 18.02.2025 - 02:03
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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti
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        Nevşehir'de ayrıldığı nişanlısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

        Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak'taki ERAS Sitesi'nde bir binada yaşanan olayda, yaklaşık dört ay önce ayrıldığı eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ın (21) ikametine gelen M.B. (26), yanındaki pompalı tüfekle ateş ederek genç kadını öldürdü.

        M.B. daha sonra aynı silahla intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İncelemenin ardından Akdoğan ve M.B'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Bina girişinde beklerken sinir krizi geçiren Akdoğan'ın yakınlarına sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Akdoğan'ın cenazesi, öğle vakti Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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