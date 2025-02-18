Nevşehir'de eski nişanlısını öldüren kişi intihar etti

Yapılan incelemenin ardından Akdoğan ve M.B'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.B. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak'taki ERAS Sitesi'nde bir binada yaşanan olayda, yaklaşık dört ay önce ayrıldığı eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ın (21) ikametine gelen M.B. (26), yanındaki pompalı tüfekle ateş ederek Akdoğan'ı öldürdü.

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