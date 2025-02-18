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        Tartıştığı eski nişanlısını pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti

        NEVŞEHİR'de kepçe operatörü Mustafa Baltaş (26), yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı nişanlısı Beyza Akdoğan'ı (21), pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 01:21 Güncelleme: 18.02.2025 - 01:25
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        Tartıştığı eski nişanlısını pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti
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        NEVŞEHİR'de kepçe operatörü Mustafa Baltaş (26), yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı nişanlısı Beyza Akdoğan'ı (21), pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

        Olay, akşam saatlerinde Cevherdudey Mahallesi Yasemin Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, nişanlı olan Beyza Akdoğan ile Mustafa Baltaş, yaklaşık 2 ay önce ayrıldı. Kepçe operatörü Mustafa Baltaş, akşam saatlerinde eline aldığı pompalı tüfekle ayrıldığı nişanlısının adresine gitti. Beyza Akdoğan'ın ailesinin olmadığı sırada eve giren Baltaş, çıkan tartışma sonucu eski nişanlısını pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akdoğan ve Baltaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Eski nişanlı çiftin cenazesi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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