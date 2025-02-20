Japon iş insanları Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
Japonya'da turizm ve ticaret alanında faaliyet gösteren iş insanlarından oluşan heyet, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.
Japonya'da turizm ve ticaret alanında faaliyet gösteren iş insanlarından oluşan heyet, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.
Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya'nın Okinawa Adası Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri ile iş insanlarından oluşan 35 kişilik heyet, ekonomi araştırma turları kapsamında kente geldi.
Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir araya gelen konuk heyete, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkililerince bilgilendirme sunumu yapıldı.
Görüşmede, Kapadokya'ya gelen Japon turist sayının artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Başkan Arı, ziyaretin, Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ilişkileri, işbirliği ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmeye yönelik iyi bir adım olduğu belirtti.
Heyet üyeleri ve Arı, ziyaretin anısına fotoğraf çektirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.