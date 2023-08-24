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        Nevşehir'de yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:41 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:41
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        Nevşehir'de yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki kadın, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kırşehir-Kayseri kara yolunda seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen Anka Turizm'e ait yolcu otobüsü, Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyü Kozaklı kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Yeter Ç'ye çarptı.

        Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına da yansıdı.

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