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        Nevşehir'de yabancı turistin kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldı

        Nevşehir'de yabancı turistin kullandığı otomobil seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 21:46 Güncelleme: 03.10.2023 - 21:54
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        Nevşehir'de yabancı turistin kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldı
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        Nevşehir'de yabancı turistin kullandığı otomobil seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi.

        Nevşehir-Ürgüp Yolu'nda, Romanyalı turist Cosmin Cosma idaresindeki 50 ACL 183 plakalı kiralık otomobil, seyir halindeyken Kavak Kavşağı yakınlarında yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurdu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

        Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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