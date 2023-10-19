Savran ve Kemikkıran'dan Nevşehir Muhtarlar Derneği'ne ziyaret Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ile AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ile AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran beraberindeki AK Parti İl Başkanı Kemikkıran ve teşkilat yöneticileri ile 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla dernek binasına gitti.

Dernek Başkanı Hüseyin Altınışık ve üyelerle sohbet eden heyet, muhtarların günlerini kutladı.

Başkan Savran, vatandaşlara yönelik hizmetlerde, muhtarlarla birlik ve beraberlik için çalışmanın gururunu yaşadığını belirterek, kentin gelişimi ve değişiminde gösterdikleri gayret ve desteklerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Savran ve Kemikkıran, günün anısına Altınışık'a hediye takdiminde bulundu.