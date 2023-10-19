Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Savran ve Kemikkıran'dan Nevşehir Muhtarlar Derneği'ne ziyaret

        Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ile AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:06 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savran ve Kemikkıran'dan Nevşehir Muhtarlar Derneği'ne ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ile AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran beraberindeki AK Parti İl Başkanı Kemikkıran ve teşkilat yöneticileri ile 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla dernek binasına gitti.

        Dernek Başkanı Hüseyin Altınışık ve üyelerle sohbet eden heyet, muhtarların günlerini kutladı.

        Başkan Savran, vatandaşlara yönelik hizmetlerde, muhtarlarla birlik ve beraberlik için çalışmanın gururunu yaşadığını belirterek, kentin gelişimi ve değişiminde gösterdikleri gayret ve desteklerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

        Savran ve Kemikkıran, günün anısına Altınışık'a hediye takdiminde bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Bebeğini gömen anne hakkında yeni gelişme!
        Bebeğini gömen anne hakkında yeni gelişme!
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de TIR, buğday yüklü kamyonete çarptı: 4 yaralı
        Nevşehir'de TIR, buğday yüklü kamyonete çarptı: 4 yaralı
        Ürgüp Milli İrade Platformu'ndan İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepk...
        Ürgüp Milli İrade Platformu'ndan İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepk...
        Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        NEVÜ'den İsrail'in Filistin'deki saldırılarına kınama
        NEVÜ'den İsrail'in Filistin'deki saldırılarına kınama
        İnternetten otomobil satın alırken 850 bin lira dolandırıldı
        İnternetten otomobil satın alırken 850 bin lira dolandırıldı
        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Nevşehir'de protesto edildi
        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Nevşehir'de protesto edildi