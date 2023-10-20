Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de yem karma makinesine düşen kişi öldü

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de yem karma makinesine düşen kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kalaba beldesinde yaşayan Levent Yener (35), hayvanları için yem hazırlarken dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yener'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yener'in cenazesinin öğleden sonra kılınacak namazın ardından belde kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Sahte saç boyası uyarısı!
        Sahte saç boyası uyarısı!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı
        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı

        Benzer Haberler

        Savran ve Kemikkıran'dan Nevşehir Muhtarlar Derneği'ne ziyaret
        Savran ve Kemikkıran'dan Nevşehir Muhtarlar Derneği'ne ziyaret
        Nevşehir'de TIR, buğday yüklü kamyonete çarptı: 4 yaralı
        Nevşehir'de TIR, buğday yüklü kamyonete çarptı: 4 yaralı
        Ürgüp Milli İrade Platformu'ndan İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepk...
        Ürgüp Milli İrade Platformu'ndan İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepk...
        Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Nevşehir'de tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        NEVÜ'den İsrail'in Filistin'deki saldırılarına kınama
        NEVÜ'den İsrail'in Filistin'deki saldırılarına kınama
        İnternetten otomobil satın alırken 850 bin lira dolandırıldı
        İnternetten otomobil satın alırken 850 bin lira dolandırıldı