Nevşehir'de yem karma makinesine düşen kişi öldü
Nevşehir'in Avanos ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti.
Kalaba beldesinde yaşayan Levent Yener (35), hayvanları için yem hazırlarken dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yener'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yener'in cenazesinin öğleden sonra kılınacak namazın ardından belde kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.