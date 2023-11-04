Nevşehir'de otomobil ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı Nevşehir'de, otomobil ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili polisin yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de, otomobil ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili polisin yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyeri ve otomobilin kurşunlanması olayı ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettikleri M.F.K. ile E.B'yi, düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 18 fişek, 2 bıçak, delikli balta, kılıç ve zincirli sopa ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F.K. ve E.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.