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        Nevşehir'de otomobil ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de, otomobil ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili polisin yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 20:07 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:13
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        Nevşehir'de otomobil ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'de, otomobil ve iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili polisin yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyeri ve otomobilin kurşunlanması olayı ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettikleri M.F.K. ile E.B'yi, düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 18 fişek, 2 bıçak, delikli balta, kılıç ve zincirli sopa ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F.K. ve E.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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