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        Nevşehirli şair, Paşayeva'nın kabrine Türkiye'den toprak götürdü

        Nevşehirli şair Ayşe Paslanmaz, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın kabrine Türkiye'den toprak götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:25
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        Nevşehirli şair, Paşayeva'nın kabrine Türkiye'den toprak götürdü
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        Nevşehirli şair Ayşe Paslanmaz, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın kabrine Türkiye'den toprak götürdü.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı halk şairi Paslanmaz, 28 Eylül'de yaşamını yitiren Paşeyeva için düzenlenen anma programına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

        Paslanmaz, yanında götürdüğü Türk bayrağı ve toprağı, Fahri Hiyaban Mezarlığı'ndaki anma programında Paşeyeva'nın kabrine bıraktı.

        Paşeyeva'yı rahmetle anan Paslanmaz, AA muhabirine, "Vefatının 40'ıncı gününde dostları olarak kabri başında bir araya geldik. Paşeyeva, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliği ve dostluğu simgeliyor. Türkiye'yi çok severdi. Bu yüzden Türkiye toprağını mezarına götürdüm." diye konuştu.

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