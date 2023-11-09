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        Nevşehir'de polise asılsız ihbarda bulunan genç kız gözaltına alındı

        Nevşehir'de, polisi arayıp kaçırıldığını söyleyen genç kız, ihbarı asılsız çıkınca gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:00 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:00
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        Nevşehir'de polise asılsız ihbarda bulunan genç kız gözaltına alındı
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        Nevşehir'de, polisi arayıp kaçırıldığını söyleyen genç kız, ihbarı asılsız çıkınca gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, polisi arayan S.K. (16), Van'ın Erciş ilçesinden teyzesini ziyaret için Nevşehir'e geldiğini, zorla alıkonularak cinsel tacize uğradığını ve araziye bırakıldığını öne sürdü.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, belirtilen bölgede S.K'yi bulamayınca ihbar için aranan telefonun sinyalinden genç kızın kaldığı adresi tespit etti.

        Kent merkezindeki adrese giden polis, misafir olarak kaldığı evde internet kesintiye uğradığı için vakit geçirmek amacıyla asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf eden genç kızı gözaltına aldı.

        S.K'nin emniyette işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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