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        Nevşehir Belediye Başkanı Savran, gazetecilerle bir araya geldi

        Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kentteki basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:51
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        Nevşehir Belediye Başkanı Savran, gazetecilerle bir araya geldi
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        Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, kentteki basın mensuplarıyla buluştu.

        Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Seminer Salonu'ndaki programda konuşan Başkan Savran, kentin problemlerini çözebilmek için bir saniyeyi bile boş geçirmek istemediklerini söyledi.

        Nevşehir'e yeni yatırımlar kazandırabilmek için belediyenin tüm birimlerinin yoğun mesai yaptığını aktaran Savran, şöyle konuştu:

        "Şehrimizin çözülemeyen sorunlarını çözmek ve şehrimizi daha yaşanılabilir güzel bir şehir yapmak için çalışıyoruz. Bu uğurda bir dakikamızı bile boşa geçirmek istemiyoruz. Hiçbir çalışmamızı da siyasi çıkarlara endekslemiş değiliz. Hiçbir zaman seçime yönelik içi boş vaatlerde bulunmuyoruz. Eğer içi boş bir vaatte bulunur ve bunu gerçekleştiremezsek, en büyük mahcubiyeti yaşayacağımızın farkındayız. Her şey Nevşehir için. Bu şehir için canla başla çalışıyoruz."

        Çevre yolu, katlı otopark, güneş enerji santrali, kentsel dönüşüm ve yeni sanayi sitesi projeleriyle ilgili bilgi veren Savran, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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