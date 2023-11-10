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        Kapadokya'da sıcak hava balonu İsrail'e tepki pankartıyla uçtu

        İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları, Kapadokya'da sıcak hava balonuna asılan pankartla protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:07 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:13
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        Kapadokya'da sıcak hava balonu İsrail'e tepki pankartıyla uçtu
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        İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları, Kapadokya'da sıcak hava balonuna asılan pankartla protesto edildi.

        Kapadokya'da sıcak hava balon turu hizmeti sunan bir firma, Filistin'e destek, İsrail'e tepki amacıyla balonun sepetine asılan pankartla uçuş gerçekleştirdi.

        Nevşehir'in Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde uçuş için hazırlanan balonun sepetine "Zulme karşı susan dilsiz şeytandır" yazılı pankart asıldı.

        Sepetine yabancı turistlerin alınmasının ardından gökyüzüne yükselen sıcak hava balonu, bölgedeki vadilerin arasında uçtu.

        Sıcak hava balonu pilotu Abdullah Keyifli, gazetecilere, Gazze'de hedef gözetilmeden süren bombardımanlarda yaşanan dramı üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, "İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı zulme sessiz kalmamak için pankart açtık. Hiç kimsenin böylesi bir zulme sessiz kalmamasını ve çocukların ölmemesini istiyoruz. Genç, yaşlı, kimsenin canının yanmamasını diliyoruz. Zulme karşı olduğumuz için bugün pankartla uçtuk." dedi.

        Balon, sepetindeki pankartla yaklaşık bir saat süzüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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