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        Nevşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

        Nevşehir Valisi Ali Fidan, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:32 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:32
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        Nevşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
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        Nevşehir Valisi Ali Fidan, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Fidan, mesajında, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85. yılında saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

        Atatürk'ün, tarihe ve insanlığa örnek bir lider olduğunu vurgulayan Fidan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Atatürk, aziz milletimizin canından değerli bildiği vatan topraklarını parçalamaya yeltenenlere ve kutsal değerlerimizi çiğneme cüreti gösterenlere karşı milletimize en zor zamanlarında liderlik yapmış, birlik ve beraberlik içerisinde istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştırmıştır. 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azmimizi de tazelediğimiz gündür."

        Başkan Savran ise mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya ve Türk tarihine adını altın harflerle yazdırdığını kaydetti.

        Kurtuluş Savaşı'nı kahraman Türk milletiyle omuz omuza vererek kazanan ve Cumhuriyeti kuran Atatürk'ü özlemle anan Savran, "Atatürk, fikirleri, başarıları, eserleri, ilkeleri, bütünleştirici yapısı ve bilimi rehber alan öngörüsü ile dünya liderleri arasında seçkin bir yer edinmiştir. Cumhuriyetimizin hamisi ve banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet, saygı ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

        NEVÜ Rektörü Aktekin de fikri, vicdanı ve irfanı hür bireylerden oluşan nesiller yetiştirerek, Cumhuriyet'i dünyada örnek düzeye yükseltmek için harcanan çabaların milli borç olduğunu belirterek, Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygı ve şükranla andığını kaydetti.

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