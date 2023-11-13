Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı

        Nevşehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 3 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 3 zanlı yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, polis, "yağma", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan Ö.İ, İ.Ö. ve E.K'nin adreslerine operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 2 kuru sıkı tabanca, havalı tüfek, 4 şarjör, bıçak, kelepçe ile muhtelif tabanca ve tüfek parçaları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        Çatıyı onarıyordu! Kaza değil dehşet! Motorlu testereyle boğazını kesti!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden faaliyete geçti!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        İntihar mektubunu sosyal medyadan paylaşmış! Yürek yakan fotoğraf!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        Ünlü ceketi satıldı
        Ünlü ceketi satıldı
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracıya kurşun yağmuru!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Gallant: Beyrut da Gazze gibi olabilir
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den kritik zatürre uyarısı!

        Benzer Haberler

        Ata mirası mağara evi "geçmişe yolculuk" için ziyarete açtı
        Ata mirası mağara evi "geçmişe yolculuk" için ziyarete açtı
        Nevşehir Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
        Nevşehir Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
        Nevşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Nevşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Kapadokya'da sıcak hava balonu İsrail'e tepki pankartıyla uçtu
        Kapadokya'da sıcak hava balonu İsrail'e tepki pankartıyla uçtu
        Sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı
        Sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı
        Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu
        Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu