Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı
Nevşehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 3 zanlı yakalandı.
Nevşehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 3 zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, polis, "yağma", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan Ö.İ, İ.Ö. ve E.K'nin adreslerine operasyon düzenledi.
Aramalarda, 2 kuru sıkı tabanca, havalı tüfek, 4 şarjör, bıçak, kelepçe ile muhtelif tabanca ve tüfek parçaları ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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