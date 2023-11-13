Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı

Nevşehir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 3 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis, "yağma", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan Ö.İ, İ.Ö. ve E.K'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 2 kuru sıkı tabanca, havalı tüfek, 4 şarjör, bıçak, kelepçe ile muhtelif tabanca ve tüfek parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.