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        Kapadokya'da arazi araçlarıyla Filistin'e destek turu düzenlendi

        Nevşehir'de İHH gönüllüleri, ATV arazi araçlarıyla Filistin'e destek turu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:09 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:19
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        Kapadokya'da arazi araçlarıyla Filistin'e destek turu düzenlendi
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        Nevşehir'de İHH gönüllüleri, ATV arazi araçlarıyla Filistin'e destek turu yaptı.

        Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde ATV araçlarıyla bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla peribacaları arasında konvoy oluşturdu.

        Nevşehir İHH Arama Kurtara Birimi Sorumlusu Oğuz Süleyman Albayrak, gazetecilere, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Mazlum Müslümanların yanlarında olduklarının mesajını vermek için farklı çalışmalar yaptıklarını aktaran Albayrak, "Siyonist işgalci İsrail'in Filistin'de yaklaşık 65 yıldır yaptıkları hukuksuz baskı, işgal ve katliamlarına tüm dünya şahit olmuştur. Dünya genelinde vicdan sahibi herkes şimdiye kadar görülmemiş katılımlarla liderlerini harekete geçirmeye zorluyor. Bu tür etkinlikleri önemsiyor, herkesi bulundukları şehirlerdeki programlara katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

        Katılımcılar, araçlarıyla peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler arasında yaklaşık bir saat boyunca tur attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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