Nevşehir'de öğretim görevlileri arızalanan dronun güvenli inişi için paraşüt sistemi geliştirdi

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) öğretim üyeleri, arızalanan dronun düşmeye bağlı hasara uğramasını önlemek amacıyla "dron güvenlik paraşütü" üretti.

KÜN Meslek Yüksekokulu Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü öğretim görevlilerince tasarlanarak üretilen "dron güvenlik paraşütü", uçuş esnasında yaşanacak sorunda düşüşe geçen dronun güvenli inmesini sağlayacak.

Paraşüt ve sensörlerden oluşan sistem, hava aracının ani irtifa kaybında otomatik devreye girecek.

Öğretim görevlisi Emin Tugay Kekeç, AA muhabirine, ince ve hafif yapılı kumaş kullanarak sensör ve batarya yerleştirdikleri paraşütün testleri başarıyla geçtiğini söyledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 700 bin kişinin insansız hava aracı kullanım sertifikası bulunduğunu aktaran Kekeç, şöyle konuştu:

"Dronlar 7'den 70'e birçok kişi tarafından kullanılıyor. Ürettiğimiz sistemde amacımız insansız hava aracının her türlü probleminde emniyetli şekilde inişini sağlamak. Daha önce benzer çalışmalar yapılmış ama ağırlık nedeniyle aracın bataryasının hızlıca tükendiği saptanmış. Biz hafif kumaş teknolojisinden yararlanarak çalışmayı verimli şekilde tamamladık. Ürünü, hem sabit hem de döner kanatlı araçlarda kullanılacak şekilde tasarladık. Bataryanın alev almasında, kontrol kartında çıkabilecek sorun veya çarpma gibi durumlarda yaşanacak düşüşlerde dronun zarar görmesini engelleyen bir sistem yaptık. Sorun yaşandığında paraşüt, sensörler aracılığıyla otomatik açılıyor ve cihaz güvenle yere iniyor. Yani 'kontrolden çıktım, düşüyorum' durumunu cihaz kendi algılıyor. Bundan sonraki süreçte ürünün tüketiciye sunulması için çalışacağız."

Kekeç, ürünün tasarım ve üretim aşamasında okullarındaki akademisyen ve öğretim görevlilerinin büyük emek verdiğini de sözlerine ekledi.