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        Nevşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Nevşehir'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:38
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        Nevşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Nevşehir'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, 2000 Evler Mahallesi Yunus Koca Sokak'ta seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak indi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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