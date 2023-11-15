Nevşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Nevşehir'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, 2000 Evler Mahallesi Yunus Koca Sokak'ta seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak indi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

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