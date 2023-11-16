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        Nevşehir ve Niğde'deki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

        Nevşehir ve Niğde'deki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:43
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        Nevşehir ve Niğde'deki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
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        Nevşehir ve Niğde'deki bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, KGYS kameralarınca Nevşehir ve Niğde'de farklı tarihlerde kaydedilen trafik kazaları yer aldı.

        Kameralara, Nevşehir'deki Mustafa Parmaksız Caddesi'nde kavşağa kontrolsüz giren iki otomobil ile Çevre Yolu Sanayi Kavşağı'nda tır ve minibüsün çarpışması yansıdı. Ayrıca Örnek Evler Mahallesi Duru Sokak'taki kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin yol kenarındaki yayaya çarpma anı da görüntülerde yer aldı.

        Niğde'de ise Murat Zeren Caddesi'nde taksi ile otomobilin çarpışması, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde otomobil ve motosikletin çarpışması ile bir otomobilin sokakta karşıya geçmeye çalışan vatandaşa çarpması kameralarca kaydedildi.

        Görüntülerde, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notu paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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