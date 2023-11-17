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        Nevşehir'de firari 18 hükümlü yakalandı

        Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:52 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:52
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        Nevşehir'de firari 18 hükümlü yakalandı
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        Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

        Son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kaydı olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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