Nevşehir'de firari 18 hükümlü yakalandı
Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari yakalandı.
Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.
Son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kaydı olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
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