Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan hastalara moral ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yatan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki servislerde yatan hastaları ziyaret edip acil şifa dileğinde bulundu.

Doktorlardan hastaların durumu ile ilgili bilgi alan Arı, sohbet ettiği hasta ve hasta yakınlarına moral verdi.

Ziyaretten memnun kalan hasta ve refakatçileri Arı'ya teşekkür etti.

Arı, hastane personeliyle de bir araya gelerek, çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.