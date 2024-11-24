Nevşehir-Aksaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Nevşehir-Aksaray kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Nevşehir-Aksaray kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü kent merkezinde, kar kalınlığının 10 santimetreyi geçmesiyle trafikte aksamalar yaşandı.
Karayolları 67. Şube Şefliği ekiplerince temizlik ve küreme çalışmasının yapıldığı Nevşehir-Aksaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kent çıkışında yolu kapatarak sürücüleri Niğde yoluna yönlendiren polis ekipleri, anons yaparak sürücüleri uyardı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
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