Rus müzisyen Theremin, dedesinin icadı temassız müzik aleti ile Nevşehir'de dinleti sundu

Nevşehir'e gelen Rus müzisyen Peter Theremin, temassız müzik enstrümanı "Theremin" ile dinleti sundu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Havadan Gelen Sihirli ve Mistik Müzik" etkinliğinde Rus müzisyen, soyadı ile tanınan Theremin enstrümanıyla repertuvarındaki Türk ve yabancı melodileri dinleyicilere sundu.

Dedesi olan Rus fizikçi ve müzisyen Lev Theremin'in 1919 yılında icat ettiği, temas etmeden elektromanyetik alanı kullanarak çalınabilen enstrümanı kullanan sanatçı, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

İlk kez geldiği Türkiye'yi çok beğendiğini, Türk müziğinden etkilendiğini ifade eden sanatçı, şöyle konuştu:

"Dedem, yaklaşık 100 yıl önce bu enstrümanı icat etmiş. Bugüne kadar benzeri yapılmamış olan temassız bir enstrüman. Sağ el notalar, sol el ise ses seviyesini ayarlamak için kullanılıyor. Piyano, keman gibi enstrümanlarda olduğu gibi kendine özgü sesi var. Öncelikle kulağımızı, sonra ise kas hafızasını kullanmamız gerekiyor. Alışınca parmaklar yaklaşık olarak nereye gideceğini biliyor. Tonları yakalamak için çok uğraş vermek gerekiyor. Türkiye'ye ilk defa geldim. Geleceğimiz vakit, bir Türk müziğine de hazırlanıp nezaketen çalmak istedik ama Türk müziği, kalbime öylesine girdi ki başka ülkelere gittiğimde dinletmek için repertuvarıma Türk müziklerini ekleyeceğim."