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        Nevşehir'de mandırada sahte içki imal ettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

        Nevşehir'de mandırada sahte içki imal ettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:05 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:05
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        Nevşehir'de mandırada sahte içki imal ettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
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        Nevşehir'de mandırada sahte içki imal ettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S'nin Avanos ilçesindeki mandırasında sahte içki imal ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şüpheliye ait mandıra ve bağ evine düzenlenen operasyonda, 517 litre sahte alkol, 5 litre etil alkol, 74 mantar tapa, 2 kuru sıkı tabanca ile içki yapım kitapçığı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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