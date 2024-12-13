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        Nevşehir'de su kuyusuna düşen kadın öldü

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:56
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        Nevşehir'de su kuyusuna düşen kadın öldü
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti.

        Özkonak beldesinde Fatma G. (66), evinin bahçesinde bulunan su kuyusuna düştü.

        Haber verilmesinin ardından adrese jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Halat yardımıyla kuyuya inen görevlinin kuyudan çıkardığı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kadının cesedi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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