Nevşehir'de su kuyusuna düşen kadın öldü
Nevşehir'in Avanos ilçesinde evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti.
Özkonak beldesinde Fatma G. (66), evinin bahçesinde bulunan su kuyusuna düştü.
Haber verilmesinin ardından adrese jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla kuyuya inen görevlinin kuyudan çıkardığı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cesedi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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