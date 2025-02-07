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        Nevşehir'de otobüs ve otomobilin çarpışması güvenlik kamerasında

        Nevşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 21:20 Güncelleme: 07.02.2025 - 21:33
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        Nevşehir'de otobüs ve otomobilin çarpışması güvenlik kamerasında
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        Nevşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Emek Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halinde olan İ.K. yönetimdeki 51 AAC 214 plakalı yolcu otobüsü, İtfaiye Kavşağı'nda ana yola kontrolsüz giren D.T. yönetimindeki 50 FL 550 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.

        Polis, otobüste bulunan 25 yolcuyu İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüslerle Nevşehir Adnan Menderes Otobüs Terminali'ne nakletti.

        Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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