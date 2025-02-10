Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsaya yapılan külliyenin yüzde 60'ı tamamlandı

BEHÇET ALKAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde hibe ettiği arsa üzerinde yükselen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'nin inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı.

Bala Mahallesi Dedebağ mevkisinde, yaklaşık 6 dönümlük arsaya iki katlı inşa edilen içerisinde çok amaçlı salonlar, yemekhane, misafirhane, kütüphane, "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" üçlemesine atfen üç ayrı kapalı alana sahip binanın orta alanında da cemevi yer alacak.

Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na hibe ettiği arsada yükselen külliye, 12 ay boyunca hizmet verecek.

- "Bakanlıklarımızdan da destek alarak çalışma sürüyor"

MHP Grup Başkanvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, AA muhabirine 2 Eylül 2023'te temeli atılan, projesi Hoca Ahmet Yesevi'nin "Dört kapı, kırk makam" felsefesi doğrultusunda oluşturulan külliye inşaatında sona yaklaşıldığını söyledi.

Külliyenin Alevi-Bektaşilik inancına sahip vatandaşlar açısından önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, hibe ettiği arsaya Türkiye'nin en büyük cemevi ve sosyal tesisini yapma kararı aldıktan sonra Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na bağışladı. İnşaat masraflarının büyük kısmını da kendisi, teşkilatlarımız ve belediyelerimiz karşılıyor. Elbette bakanlıklarımızdan da destek alarak çalışma sürüyor. Külliye inşaatının şu anda yüzde 60'ı tamamlandı. 29 Ekim'de başta Hacıbektaşlı vatandaşlarımız olmak üzere bütün dünyadaki Alevi-Bektaşi canlarımıza hizmet etmek için inşaat bitirilip açılışı yapılacak. Ziyaret edenlerin konaklayabileceği bölüm, Alevilik-Bektaşilik ve ilmi çalışmalarla ilgili kaynakların bulunduğu büyük bir kütüphane, çalıştay, konferans ve sempozyumlar için alanlar ile sosyal tesisler olacak. İlçede Türkiye'nin en büyük cemevinin olması bizler için önemli."

- Külliyede ilmi çalışmalar da yapılabilecek