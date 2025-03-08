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        Nevşehir'de 109 yaşındaki kadına "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" ziyareti

        Nevşehir'de AK Parti il yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 109 yaşındaki Cemile Efe'yi evinde ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 21:49 Güncelleme: 08.03.2025 - 22:03
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        Nevşehir'de 109 yaşındaki kadına "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" ziyareti
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        Nevşehir'de AK Parti il yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 109 yaşındaki Cemile Efe'yi evinde ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi ve parti yöneticileri ile kent merkezinde yaşayan 109 yaşındaki Efe'yi evinde ziyaret etti.

        Birlikte iftar sofrasına oturan Efe ve konukları uzun yaşamın sırları üzerine sohbet etti.

        İl Başkanı Aygün, çiçek hediye ettiği Efe'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Böylesine özel bir günde, hayatın her türlü zorluğunu görmüş ve bizlere ilham veren büyüklerimizle olmak bizim için büyük bir onur. Cemile teyzemizin azmi ve yaşam enerjisi hepimize örnektir." dedi.

        Efe, ziyaretlerinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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