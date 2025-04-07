Nevşehir'de 60 bin 239 öğrenci, ara tatilin ardından dersbaşı yaptı

Nevşehir'de, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 60 bin 239 öğrenci, ikinci ara tatilin ardından yeniden dersbaşı yaptı.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AA muhabirine, kentteki 367 okulda, 60 bin 239 öğrenci ve 5 bin 307 öğretmenin ara tatilin ardından eğitim öğretime başladığını ifade etti.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli hazırlıkların tamamlanarak tatil sonrası eğitimin başladığını ifade eden Yazıcı, "Eğitimde kaliteyi artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize başarılı bir ikinci dönem diliyorum." dedi.