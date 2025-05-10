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        "Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" temalı yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu

        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, bu yıl 12. kez düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 21:13 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:33
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        "Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" temalı yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu
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        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, bu yıl 12. kez düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti.

        "Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" teması ve "İncinsen de İncitme" sloganıyla 81 ilde gerçekleştirilen yarışmanın tamamlanması dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde ödül töreni yapıldı.

        Törende, "ilkokul", "ortaokul", "lise", "yetişkin" ve "danışman" kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Program, tasavvuf musikisi konserinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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