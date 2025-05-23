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        Nevşehir'de lise öğrencilerinden müzik dinletisi etkinliği

        Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Göreme Açık Hava Müzesi'nde, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri müzik dinletisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 09:10 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:12
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        Nevşehir'de lise öğrencilerinden müzik dinletisi etkinliği
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        Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Göreme Açık Hava Müzesi'nde, Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri müzik dinletisi sundu.

        Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, yerli ve yabancı turistlere klasik ve Türk halk müziğinden seçme eserler seslendirildi.

        Tarihi kaya oyma kiliseleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan müzede gerçekleştirilen dinletiye turistler ilgi gösterdi. Müze ziyaretleri sırasında öğrencilerin enstrümantal performanslarını ilgiyle dinleyen turistler, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

        Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmenleri Zümre Başkanı Ufuk Utku Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal yapıya ve sanata olan ilgilerini arttırmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

        Avşar, "Ülkemiz kültürel mirasa sahip bir bölgededir. Müzeler Haftası'na her sene bu gibi etkinliklerle katkımız oluyor. Nevşehir'in diğer müze ve ören yerlerinde de bu etkinlikleri devam ettirmek istiyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle de koordine içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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