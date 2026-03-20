Nevşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

Nevşehir'de bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.



2000 Evler Mahallesi'nde bir binada yalnız yaşayan Hüseyin K’dan (53) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Hüseyin K’yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Hüseyin K’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

