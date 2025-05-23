Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kapadokya Alan Başkanlığı görevine atanan Aydın Cem Aslanbay, görevine başladı.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birol İnceciköz, 3 yıldır yürüttüğü görevi kurumda düzenlenen törenle Aydın Cem Aslanbay'a devretti.

Aslanbay, İnceciköz'e bölgeye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, "Kapadokya'nın evrensel mirasını korumak ve geliştirmek gibi kutsal bir görevi üstlenmekten büyük onur duyuyorum. Bu eşsiz coğrafyayı gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.