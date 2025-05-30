Nevşehir'de hayır çarşısı açıldı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Nevşehir Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler yararına hayır çarşısı açıldı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Nevşehir Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler yararına hayır çarşısı açıldı.
Borsa Kavşağı civarında kurulan çarşının açılışına, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Serhat Sonugelen, vakıf üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.
Hayır çarşısında satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelirin, ihtiyaç sahibi ailelerle yetim çocukların bayramlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.
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