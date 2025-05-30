Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de hayır çarşısı açıldı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Nevşehir Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler yararına hayır çarşısı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:10 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de hayır çarşısı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Nevşehir Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler yararına hayır çarşısı açıldı.

        Borsa Kavşağı civarında kurulan çarşının açılışına, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Serhat Sonugelen, vakıf üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

        Hayır çarşısında satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelirin, ihtiyaç sahibi ailelerle yetim çocukların bayramlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        10 katlı inşaatta facia kıl payı!
        10 katlı inşaatta facia kıl payı!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de ilmihal yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        Nevşehir'de ilmihal yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        Istakalı, sandalyeli ve bıçaklı kavga; 5 yaralı, 2 tutuklama
        Istakalı, sandalyeli ve bıçaklı kavga; 5 yaralı, 2 tutuklama
        Nevşehir'de Suvermez Kapadokyaspor'un Nesine 3. Lig'e yükselmesi kutlandı
        Nevşehir'de Suvermez Kapadokyaspor'un Nesine 3. Lig'e yükselmesi kutlandı
        Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Nevşehir'de masaj salonuna 'fuhuş' operasyonu: 3 gözaltı
        Nevşehir'de masaj salonuna 'fuhuş' operasyonu: 3 gözaltı