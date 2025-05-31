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        Nevşehir'de jandarmadan çevre bilinci etkinliği

        Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere çevre, doğa ve hayvan hakları konusunda bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:51 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:51
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        Nevşehir'de jandarmadan çevre bilinci etkinliği
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        Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere çevre, doğa ve hayvan hakları konusunda bilgilendirme yaptı.

        Ekiplerce Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan bölgede turistlere doğaya saygılı birey olmanın önemi anlatıldı.

        Bilgilendirme faaliyetinin ardından 80 kişiye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması tanıtılarak telefonlarına yüklenmesi sağlandı.

        Etkinlikle çevre bilincinin artırılması ve doğaya karşı duyarlılığın güçlendirilmesinin amaçlandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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