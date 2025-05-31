Nevşehir'de jandarmadan çevre bilinci etkinliği

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere çevre, doğa ve hayvan hakları konusunda bilgilendirme yaptı.

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