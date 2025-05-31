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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Nevşehir'de temaslarda bulundu

        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Nevşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 19:40 Güncelleme: 31.05.2025 - 19:40
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Nevşehir'de temaslarda bulundu
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        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Nevşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ağıralioğlu, Kapadokya Kültür Merkezi'nde organize edilen "Halk Buluşmaları" programında konuşma yapan Ağıralioğlu, bugün Nevşehir buluşmasında olduklarını söyledi.

        Vakti gelen sözün ve kadroların önünde kimsenin duramayacağını ifade eden Ağıralioğlu, "Anahtar Parti'nin varlığı, cemiyetteki sesi, sokaklardaki nefesi, ülkenin yarınlarına güçlü hayallerle kurduğu ve ortaya koymuş olduğu iradesi mutlaka rahatsızlık sebebidir." dedi.

        Programın ardından esnaf ziyareti yapan Ağıralioğlu, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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