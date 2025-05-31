Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Nevşehir'de temaslarda bulundu

Vakti gelen sözün ve kadroların önünde kimsenin duramayacağını ifade eden Ağıralioğlu, "Anahtar Parti'nin varlığı, cemiyetteki sesi, sokaklardaki nefesi, ülkenin yarınlarına güçlü hayallerle kurduğu ve ortaya koymuş olduğu iradesi mutlaka rahatsızlık sebebidir." dedi.

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